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الأزهر يطلق استبيانا لرؤساء المناطق والمعلمين لتشخيص الوضع الراهن بالمعاهد

02:47 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
الأزهر يطلق استبيانا لرؤساء المناطق والمعلمين لتشخيص الوضع الراهن بالمعاهد

قطاع المعاهد الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، دعوة لرؤساء المناطق والمعلمين للمشاركة في استبيان لتشخيص الوضع الراهن بالمعاهد.

وقال قطاع المعاهد في المنشور الذي تم تعميمه: "يسرُ قطاعُ المعاهدِ الأزهريةِ دعوةَ قياداتِ المناطق و المعلمين للمشاركة في استبيان لتشخيص الوضع الراهن للمعاهد".

وتابع قطاع المعاهد الأزهرية في المنشور، أنه يقوم الآن بإعداد "الخطة الاستراتيجية للتعليم الأزهري قبل الجامعي للعام: 2022-2030م"، لذا يلتمس من قيادات المناطق والمعلمين المشاركة في الاستبيانات التالية:

١) رئيس الإدارة المركزية، الوكلاء، الإداريون بديوان عام المنطقة والإدارات التعليمية، وذلك عبر الاستبيان التالي

https://forms.gle/NKovegAVkxSUPJZg7

٢) جميع الموجهين بالمنطقة والإدارات التعليمية، وذلك عبر الاستبيان التالي:
https://forms.gle/vq98YrRHmdbwiDxu9

٣) جميع المعلمين التابعين للمنطقة، وذلك عبر الاستبيان التالي

https://forms.gle/66cnjJeXWxWFDqDN8

وأشار قطاع المعاهد، يأتي لتشخيص الوضع الراهن للمعاهد الأزهرية، وتقديم مقترحات للإصلاح والتطوير باعتبار رؤساء المناطق والمعلمين العنصر الأهم في المنظومة التعليمية.

وأكد قطاع المعاهد، على تحرى الدقة، والموضوعية، والصراحة فيما يدلي به رؤساء المناطق والمعلمون من آراء، على أن تكون سرية، ولن تستخدم إلا لأغراض تطوير التعليم الأزهري قبل الجامعي في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية.

الأزهر المعاهد الأزهرية التعليم الأزهري

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