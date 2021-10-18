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محافظ القاهرة: خطوط اتصال مفتوحة مع الأرصاد استعدادا للشتاء والتغيرات المناخية

02:45 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
محافظ القاهرة: خطوط اتصال مفتوحة مع الأرصاد استعدادا للشتاء والتغيرات المناخية

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على الاستعداد لموسم الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة اليوم الاثنين.

وقال عبدالعال، إنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنباً لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ .

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خالد عبدالعال التغيرات المناخية موسم الأمطار فصل الشتاء

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