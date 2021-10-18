بعد اتهامات بصرف 5.7 مليون جنيه.. طلب برلماني بفتح ملف مخالفات اتحاد الكرة المالية

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الفترة الأخيرة شهدت قيام مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ بنحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمالًا نظيرها؛ وهو ما تداولته وسائل الإعلام، كما تقدمت فيه بلاغات للتحقيق، متسائلًا: "ما مصير هذه المبالغ؟ ولماذا لم يتم كشف النقاب عن آليات وضوابط وشروط صرفها؛ خصوصاً أنها صُرفت دون أعمال، وعلى من تقع مسؤولية هذه الممارسات التي تنال من النشاط الرياضي".

وتابع محسب: "ومن ضمن المخالفات المالية أيضًا عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي بلغت نحو 16,6 مليون دولار أمريكي، وهذا الأمر يفتح العديد من التساؤلات: أين هذه المبالغ؟ وهل دخلت الخزانة العامة؟ وفي حال ذلك، لماذا لم يتم إثباتها؟!".

واستطرد عضو مجلس النواب: "على الرغم من كم هذه المخالفات المالية؛ فإن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم لم يطالبوا الاتحاد الإفريقي بالإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الإفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن؛ مما قد يضيع على الاتحاد هذه الأموال، وهذا بدوره إهدار صريح للمال العام يستوجب المساءلة والمحاسبة"، مشددًا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتسببين في إهدار المال العام وكشف النقاب عن مصير إيرادات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم لـ2019، التي لم يتم إثباتها، بالإضافة إلى الوقوف على أسباب صرف مبالغ مالية للأشخاص داخل الاتحاد دون أعمال.