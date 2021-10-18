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وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي أهالي محافظة أسوان للإطلاع على مشكلاتهم

01:58 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي أهالي محافظة أسوان للإطلاع على مشكلاتهم

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يزور محافظة أسوان

كتب- مصراوي:

قام وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة مراكز (نصر النوبة وكوم أمبو، ودراو)؛ للإطلاع على المشكلات التي تواجههم، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة أسوان التي تستمر لليوم الثالث.

وذكرت التنسيقية - في بيان اليوم الاثنين - أن الوفد زار قرية قسطل بمركز نصر النوبة، والتقى بعض الأهالي وأطلع على مشكلة غرق منازلهم عن قُرب بفعل ارتفاع منسوب المياة الجوفية التي أدت لتصدعات بالمنازل وانهيار بعضها مما دفع الأجهزة المحلية لإخلاء المنازل، ويعاني أهل القرية من عدم توفير منازل لهم، حيث وعد أعضاء التنسيقية بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية لحل تلك المشكلة.

وأضافت أن الوفد زار أيضا قرية اقليت بمركز كوم أمبو، والتقى الأهالي واستمع لمشاكلهم التي تتعلق بعدم توافر الأسمدة الزراعية وأيضاً بعض المشاكل بوحدات رفع مياة الري وكذلك رغبتهم في زيادة سعر توريد محصول قصب السكر، بالإضافة لحاجتهم لتوفير وحدة سجل مدني واستكمال المعهد الديني الأزهري بالقرية ونقص بعض الخدمات.. واختتم الوفد زيارته بمركز دراو في ضيافة آل وأوفيراوي، وتم الاستماع لمشاكلهم واحتياجاتهم.

من جهته.. أعرب أعضاء وفد التنسيقية عن شكرهم وتقديرهم لأهل أسوان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين حرصهم الكامل على تلبيه احتياجاتهم والسعي لتحقيق مطالبهم، وأن يكونوا حلقة الوصل بين المواطن والمسئولين في إطار احترام القانون والدستور.

تنسيقية شباب الأحزاب أهالي أسوان نصر النوبة كوم امبو

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