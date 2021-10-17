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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لتساقط الأمطار

11:56 م الأحد 17 أكتوبر 2021
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لتساقط الأمطار

الأرصاد

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة توالي انخفاضها خلال الفترة المقبلة، لتسود أجواء معتدلة على شمال البلاد حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن الرياح تنشط على شمال وجنوب الصعيد ومسطح البحر الأحمر لترتفع الأمواج حتى 3 أمتار، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية.

الأرصاد درجات الحرارة سقوط الامطار الطقس

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