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أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

10:46 م الأحد 17 أكتوبر 2021
أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة من من الاثنين 18 اكتوبر 2021 إلى السبت 23 اکتوبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئ، أن الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمـال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة يوم الاثنين على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ويوم الثلاثاء أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

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أمطار الطقس الرياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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