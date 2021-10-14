النقل تعلن تشغيل الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية وتشغيله تجريبياً.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الجراج أقيم على مساحة أرضية 15000م2 ومكون من 5 طوابق بإجمالي 75000م2 م وبطاقة استيعابية 4000 سيارة تقريبا.
وأشارت وزارة النقل، إلى أن الجراج يساهم في استيعاب تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان