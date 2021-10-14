النقل تعلن تشغيل الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية وتشغيله تجريبياً.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الجراج أقيم على مساحة أرضية 15000م2 ومكون من 5 طوابق بإجمالي 75000م2 م وبطاقة استيعابية 4000 سيارة تقريبا.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن الجراج يساهم في استيعاب تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية.