Masrawy logo white

النقل تعلن تشغيل الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

11:16 م الخميس 14 أكتوبر 2021
النقل تعلن تشغيل الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة النقل، الانتهاء من تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية وتشغيله تجريبياً.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الجراج أقيم على مساحة أرضية 15000م2 ومكون من 5 طوابق بإجمالي 75000م2 م وبطاقة استيعابية 4000 سيارة تقريبا.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن الجراج يساهم في استيعاب تخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية.

ميناء الإسكندرية وزارة النقل الجراج متعدد الطوابق

الخبر التالى:

​​الزراعة: 5 آلاف و700 جمعية في محافظات الجمهورية لتوزيع كارت الفلاح

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا