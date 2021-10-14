الأنبا بيمن يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل صلاة تجنيز الأنبا كاراس أسقف عام المحلة

كتب- مينا غالي:

كشف الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، أنه تقرر أن يبدأ القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في التاسعة من صباح غدٍ الجمعة، بمشاركة لفيف من المطارنة والأساقفة، أعضاء المجمع المقدس، قبل إقامة صلاة الجناز على الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى.

وأوضح الأنبا بيمن في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات جناز الأنبا كاراس في الثانية عشرة ظهرًا عقب القداس الإلهي، بمشاركة مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.

وتوفي الأسقف الجليل الأنبا كاراس، أسقف عام المحلة الكبرى، مساء أمس، بعد صراع قصير مع المرض متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا كاراس الأسقف العام لكنائس المحلة الكبرى، الذي توفي مساء اليوم.

وقال البابا في بيان له: "البابا تواضروس والمجمع المقدس للكنيسة يودعون على رجاء القيامة الحبر الجليل والأسقف المبارك نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام الذي غادر عالمنا الفاني وانطلقت روحه إلى فردوس النعيم، تاركًا وراءه رصيدًا زاخرًا من الخدمة الباذلة، والعمل الرعوي الأمين."

وأضاف: "لقد تمتع نيافته بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته، فربح بهما محبة الجميع، وجذبت كلماته قلوب أبنائه فكان لها تأثير واضح في نفوس كثيرين."

وتابع: "نثق أن له الطوبى من الله بحسب الوعد الإلهي "طُوبَى لِلأَمْوَاتِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي الرَّبِّ مُنْذُ الآنَ". "نَعَمْ" يَقُولُ الرُّوحُ: "لِكَيْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَتْعَابِهِمْ، وَأَعْمَالُهُمْ تَتْبَعُهُمْ". (رؤ 14: 13).. خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى وشعبها وأسرته المباركة وكل أبنائه ومحبيه."