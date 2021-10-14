Masrawy logo white

"التنمية الحضرية": إنشاء 490 وحدة سكنية بديلة للعشوائيات في جنوب سيناء

07:31 م الخميس 14 أكتوبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- مينا غالي:

أعلن صندوق التنمية الحضرية، تفاصيل جديدة حول مشروع الرويسات بمحافظة جنوب سيناء، حيث استعرض على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور الجديدة للمشروع بعد انتهاءه.

وقال الصندوق في منشوره: "مشروع الرويسات بمحافظة جنوب سيناء إحدى مشروعات صندوق التنمية الحضرية بالتعاون مع المحافظة، حيث تم تطوير منطقة الرويسات بإنشاء عدد 496 وحدة سكنية بواقع 31 عمارة بديل للعشوائيات ضمن المشروع القومى للقضاء على العشوائيات."

وذكر الصندوق أن تلك الوحدات تم تنفيذها بتكلفة تصل إلى 145 مليون و53 ألف جنيه، وترفيق 600 قطعة.

صندوق التنمية الحضرية جنوب سيناء العشوائيات مشروع الرويسات

الخبر التالى:

بطراز حديث.. الجيزة: تسكين أهالي سن العجوزة في مساكن حضارية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا