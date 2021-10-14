"التنمية الحضرية": إنشاء 490 وحدة سكنية بديلة للعشوائيات في جنوب سيناء

كتب- مينا غالي:

أعلن صندوق التنمية الحضرية، تفاصيل جديدة حول مشروع الرويسات بمحافظة جنوب سيناء، حيث استعرض على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور الجديدة للمشروع بعد انتهاءه.

وقال الصندوق في منشوره: "مشروع الرويسات بمحافظة جنوب سيناء إحدى مشروعات صندوق التنمية الحضرية بالتعاون مع المحافظة، حيث تم تطوير منطقة الرويسات بإنشاء عدد 496 وحدة سكنية بواقع 31 عمارة بديل للعشوائيات ضمن المشروع القومى للقضاء على العشوائيات."

وذكر الصندوق أن تلك الوحدات تم تنفيذها بتكلفة تصل إلى 145 مليون و53 ألف جنيه، وترفيق 600 قطعة.