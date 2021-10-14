Masrawy logo white

3 إرشادات جديدة من الصحة لحماية الأطفال من خطر كورونا

06:45 م الخميس 14 أكتوبر 2021
3 إرشادات جديدة من الصحة لحماية الأطفال من خطر كورونا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان "إنفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، يضم عددًا من الإرشادات الصحية لحماية الأطفال الأقل من 18 عامًا من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت هذه الإرشادات على النحو التالي:

- الاهتمام جيدًا بتغذية الأطفال وعلاج أي مشكلة صحية.

- ضرورة تعليم الأطفال كيفية ارتداء الكمامة بطريقة سليمة.

- الالتزام بغسل وتعقيم اليدين باستمرار.

هالة زايد وزارة الصحة فيروس كورونا كوفيد 19

الخبر التالى:

محافظة القاهرة تكرّم أسر شهداء القوات المسلحة بندوة "رجال صنعوا النصر"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا