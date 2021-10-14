3 إرشادات جديدة من الصحة لحماية الأطفال من خطر كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان "إنفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، يضم عددًا من الإرشادات الصحية لحماية الأطفال الأقل من 18 عامًا من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت هذه الإرشادات على النحو التالي:

- الاهتمام جيدًا بتغذية الأطفال وعلاج أي مشكلة صحية.

- ضرورة تعليم الأطفال كيفية ارتداء الكمامة بطريقة سليمة.

- الالتزام بغسل وتعقيم اليدين باستمرار.