وكيل الأزهر لوزير الأوقاف اليمني: مستمرون في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الخميس، بمقر المشيخة، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، محمد عيضة والوفد المرافق له، ‏لبحث سبل التعاون المشترك في المجالين العلمي والدعوي.

وقال الضويني إننا حريصون على استمرار برامج الأزهر التدريبية للأئمة والوعاظ، لإيصال رسالة الإسلام الصحيحة، وأن الأزهر حريص على تعزيز العلاقات مع الشعب اليمني الشقيق، ويرحب بتقديم كافة أوجه الدعم لطلابه وباحثيه.

وأكد استعداد الأزهر لاستقبال الأئمة اليمنين واستضافتهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ؛ لتدريبهم على تفنيد أفكار الجماعات المتطرفة وإصقالهم بمهارات الداعية المعاصر.



من جانبه أكد وزير الأوقاف اليمني، أن رسالة الأزهر حاضنة للفكر الوسطي المستنير، وهي رسالة عالمية موجهة إلى الإنسانية كلها وليست للعرب والمسلمين فقط، موضحًا أن اليمن في ظل معاناته من الأزمات المتعددة التي فرضها الواقع منذ سنوات؛ يأمل أن تستمر جهود الأزهر الشريف من أجل حماية الشباب اليمني من التطرف وتحصينهم من التشدد والانحراف.