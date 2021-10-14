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رئيسة "القومي للمرأة": المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية

06:07 م الخميس 14 أكتوبر 2021
رئيسة "القومي للمرأة": المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية

ندوة جهود الدولة لتمكين المرأة وأهم المكتسبات

كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في ندوة جهود الدولة لتمكين المرأة وأهم المكتسبات، التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والنائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، ومايان رسلان رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعمال الكندي المصري.

وأشارت مرسي إلى أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في مصر، وله فروع في جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن المجلس نجح في الوصول إلى 35 مليون سيدة من خلال حملات طرق البواب التي ينفذها في مختلف محافظات الجمهورية لتوعية السيدات بالقضايا المختلفة.

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مايا مرسي المجلس القومي للمرأة المرأة المصرية

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