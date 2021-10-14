سفراء 13 دولة أوروبية يزورون مسجد الطنبغا المرداني ومنطقة باب الوزير

(مصراوي):

زار مسجد الطنبغا المارداني، اليوم الخميس، 13 سفيرًا من سفراء الاتحاد الأوربي وعائلاتهم من بينهم سفراء ألمانيا وفرنسا وفنلندا وسلوفانيا وبلجيكا وأيرلندا والمجر وإستونيا وبلغاريا والبرتغال.

تأتي هذه الزيارة بعد أسبوعين من افتتاح المسجد عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال ترميمه.

وتجول السفراء وعائلاتهم داخل المسجد حيث تم تعرفيهم بتاريخ المسجد وقيمته الأثرية والتاريخية، وأعمال الترميم التي تمت فيه.

كما قاموا بجولة بمنطقة الدرب الأحمر والمباني الأثرية الموجودة بالمنطقة.

وخلال الجولة، أشار السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إلى أن هذه هي المرة الثانية التي نعود فيها إلى مسجد المارداني وهذه المرة، نعود مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم للاستمتاع بجزء من التراث الغني لمصر الذي تم ترميمه حديثًا بدعم من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذا المشروع تأكيد لاتزام الاتحاد بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة حيث من الممكن الحفاظ على التراث الثقافي وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في نفس الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن مسجد الطنبغا المرداني تم افتتاحه يوم 30 سبتمبر الماضي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ترميمه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

وشملت أعمال المرحلة الأولى ترميم الجزء الشرقي من المسجد من أعمال الترميم الإنشائي، والترميم الدقيق وتطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية لكلا من المئذنة والقبة والواجهات الخارجية والصوتيات والتي اشتملت على سماعات ولوحة توزيع الصوت والمشكلات الزجاجية.

وشملت الأعمال أيضًا تأهيل البنية التحتية السياحية المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تسمح للزوار الاستمتاع بالمعالم الأثرية المتميزة في قلب القاهرة.