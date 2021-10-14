"السياحة" و"الطيران": خط جديد من شرم الشيخ إلى الأقصر الشهر الجاري

كتب- محمد عبيد:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تساهم في الترويج السياحي لمصر ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، وتم الاتفاق على تشغيل خط طيران جديد بداية من يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر الجاري من مدينة شرم الشيخ إلى الأقصر، على أن يكون سعر تذكرة الطيران ذهاب وعودة شاملة الضرائب بسعر موحد 1800 جنيه، كما تم الاتفاق بشكل مبدئي علي أن يتم تسيير هذه الرحلة مرة واحدة أسبوعيًا.

يأتي ذلك في إطار العمل على تقديم منتج سياحي متكامل، من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية، حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء زيارته لمصر بما يُثري تجربته السياحية، من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ 25 ديسمبر 2015، وتم تشغيل هذا الخط بناءً على طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وسيتم اختيار أفضل توقيتات لتشغيل هذه الرحلة بما يتفق مع البرامج السياحية للسائحين، وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة وركوب الحناطير والقيام بالرحلات النيلية والاستمتاع بأجوائها الساحرة وزيارة الأسواق التقليدية والتي تتميز بالعديد من السلع والمنتجات التراثية والحرف اليدوية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة تسيير رحلات طيران أخرى بين مطارات كافة المحافظات السياحية لربطها ببعضها البعض، وتزويدها بقطع من المستنسخات الأثرية التي ينتجها مصنع المستنسخات الأثرية، ولوحات إرشادية باللغات المختلفة.

كما تم التنسيق لزيادة عدد رحلات الطيران يوم 21 أكتوبر الجاري لتلبية الطلب على زيارة معبد أبو سمبل لمشاهدة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل.

وحرص رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال الاجتماع، على توجيه الشكر لوزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لدعمهما الدائم للقطاع السياحي خاصة في وقت الأزمات، حيث أطلقتا في بداية العام الجاري مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط السياحة الداخلية.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني حرص على توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية، لتكون بسعر 2150 جنيهًا إلى شرم الشيخ والغردقه والأقصر وطابا و2450 جنيهًا إلى كل من مرسى علم وأسوان.

وحضر الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبو العنين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من قيادات الوزارتين.