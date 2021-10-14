بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطني (صور)

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة النادي الأهلي متجهة إلى النيجر، على متن طائرة خاصة لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي، المقرر لها عصر السبت المقبل، في انطلاقة رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الأفريقي للموسم الثالث على التوالي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات بعثة الأهلي عبر مطار 3، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ويدخل الأهلي مباراة الحرس الوطني بغيابات عديدة، حيث يغيب عن المارد الأحمر في هذه المباراة 10 لاعبين هم محمد الشناوي، وحسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، وكريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر، ومحمد مجدي أفشة ومحمود متولي ومحمود وحيد، لأسباب مختلفة، فلن يشارك في اللقاء أي لاعب من الصفقات الجديدة والتي تعاقد معها الأهلي في الانتقالات الصيفية لعدم قيدهم في القائمة الأولى بالإضافة لحصول أفشة على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن المباراة لاحتفاله بزفافه بجانب تعرض محمود متولي للإصابة بالتهاب في أوتار الركبة، بينما يعاني محمود وحيد من الإصابة بجزع في الرباط الداخلى للركبة بالإضافة لتعرض محمد الشناوى للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية مع منتخب مصر.

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