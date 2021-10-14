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بعد بداية الدراسة.. تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام بالقاهرة لـ 220 درجة

04:17 م الخميس 14 أكتوبر 2021
بعد بداية الدراسة.. تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام بالقاهرة لـ 220 درجة

اللواء خالد عبد العال

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي (2021 - 2022)، من 224 درجة إلى 220 درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، على أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

يذكر أن العام الدراسي الجديد انطلق في جميع مدارس الجمهورية يوم الأحد الماضي، وسط إجراءات احترازية تحسبا لانتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

تنسيق الثانوي العام مجموع الإعدادية خالد عبد العال تعليم القاهرة

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