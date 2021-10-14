بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطني

كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة النادي الأهلي متجهة إلى النيجر، على متن طائرة خاصة لمواجهة الحرس الوطني بذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال الإفريقي، المقرر لها عصر السبت المقبل، في انطلاقة رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الإفريقي للموسم الثالث على التوالي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات بعثة الأهلي عبر مطار 3، وذلك مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.