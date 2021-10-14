فيديو.. إزالة الطابق الثاني من عقار شديد الخطورة بالحوامدية

كتب- محمد نصار:

أزالت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية الطابق الثاني من عقار شديد الخطورة بمنطقة أبوجبر.

وبحسب بيان، تمت إزالة الدور الثاني كاملا حفاظا على سلامة المواطنين لما يشكله العقار من خطورة على السلامة العامة وقد تم فتح الشارع للمارة وذلك بمتابعة من مجدي محب، رئيس مدينة الحوامدية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني والتعامل الفوري مع أي معوقات تواجه المواطنين وسرعة حلها