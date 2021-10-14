الفريق محمد عباس يكشف دور القوات الجوية في الحرب على الإرهاب



كتب- محمد سامي:

كشف الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية دورها في الحرب على الإرهاب، "مهمة مستحدثة" تم تكليف القوات الجوية بها بالاشتراك مع أفرع القوات المسلحة حيث اشتملت على طلعات مهاجمة البؤر الإرهابية وإحباط الكثير من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وأوضح قائد القوات الجوية، في حواره لمصراوي، أن ذلك ظهر جليًا خلال عملية حق الشهيد في سيناء في إطار حرص القيادة السياسية على استمرار الحرب على الإرهاب حتى يتم اقتلاع جذوره، وتأكيدها الدائم على أن مواجهة الإرهاب بجسم وقوة باتت واجبة على المستويات كافة ومن خلال إستراتيجية شاملة.

وأضاف الفريق عباس، أنه نظرًا لتصاعد التهديدات المؤثرة على الأمن القومي المصري، قامت القوات الجوية بتنفيذ عمليات خارج حدود الدولة عندما قامت بضرب معاقل داعش في ليبيا والمشاركة في التحالف العربي بعملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولا تزال القوات الجوية تقوم بتنفيذ مهامها في القضاء على الإرهاب داخل وخارج حدود الوطن وعلى مدار الساعة.