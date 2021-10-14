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رئيس "مياه القاهرة" يتفقد محطة الروضة للتأكد من كفاءتها ​

12:58 م الخميس 14 أكتوبر 2021
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كتب- مصراوي:

تفقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، محطة الروضة للتأكد من كفاءة المحطة والتشغيل وتطبيق أحدث النظم العالمية للوصول بجودة المياه للمواصفات القياسية العالمية.

وأوضح الشيمي، في بيان، اليوم الخميس، أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 180 ألف متر مكعب يوميًا تخدم مناطق السيدة زينب وقصر العيني والمنيا.

وأكد على أهمية المتابعة اليومية لجميع أعمال المحطات والبدء في استغلال فصل الشتاء لعمل الصيانة الدورية ووضع الدراسات الكاملة التوسعات المستقبلية في جميع المحطات والروافع والشبكات والتنسيق الكامل مع الأحياء لانتهاء المشروعات الحالية التي تنفذ على مستوى جميع الأحياء.

وأضاف أنه يتم متابعة المشروعات القومية بصفة يومية للانتهاء منها وإدخالها الخدمة في أسرع وقت ممكن لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية متابعة جودة المياه وأخذ عينات بصفة دورية من جميع المحطات والروافع والتأكد من سلامتها.

المهندس مصطفى الشيمي شركة مياه القاهرة محطة الروضة مياه الشرب

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