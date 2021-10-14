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نائبة تطالب بإنشاء قناة فضائية لدعم "ذوى الإعاقة الذهنية" وأسرهم

12:55 م الخميس 14 أكتوبر 2021
نائبة تطالب بإنشاء قناة فضائية لدعم "ذوى الإعاقة الذهنية" وأسرهم

النائبة مايسة عطوة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إطلاق قناة فضائية خاصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم؛ للتواصل وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وقالت عطوة، في طلبها، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما في عهد الرئيس السيسي، خاصة مع تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

وطرحت الحكومة "بطاقة الخدمات المتكاملة" التي يستفيد منها 13 مليون من ذوي الإعاقة، وتضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشة.

كما تم الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، وغيرها من الخدمات.

مايسة عطوة ذوى الإعاقة الذهنية حنفي جبالي مجلس النواب ذوي الاحتياجات الخاصة

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