وزير الزراعة يكلف محمد الخولي برئاسة معهد الأراضي والمياه والبيئة

كتب- أحمد مسعد:

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف الدكتور محمد محسن الخولي، رئيس بحوث بمعهد الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية بالعمل مديرا لذات المعهد.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، اليوم الخميس، تولى الخولي، رئاسة قسم البيئة وإدارة وحدة التحاليل والدراسات بالمعهد.