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وزير الزراعة يكلف محمد الخولي برئاسة معهد الأراضي والمياه والبيئة

12:01 م الخميس 14 أكتوبر 2021
وزير الزراعة يكلف محمد الخولي برئاسة معهد الأراضي والمياه والبيئة

الدكتور محمد محسن الخولي

كتب- أحمد مسعد:

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف الدكتور محمد محسن الخولي، رئيس بحوث بمعهد الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية بالعمل مديرا لذات المعهد.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، اليوم الخميس، تولى الخولي، رئاسة قسم البيئة وإدارة وحدة التحاليل والدراسات بالمعهد.

محمد محسن الخولي وزارة الزراعة السيد القصير معهد الأراضي والمياه والبيئة

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