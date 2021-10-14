القوى العاملة: تعيين 58 شابا وتحرير 22 محضرا لمنشآت مخالفة بمطروح

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح في تعيين 58 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والقدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 209 طالبي عمل.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات شهر سبتمبر الماضي- أن المديرية في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً صرفت 110 آلاف جنيه لـ 44 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 119 منشأة عبر 22 حملة تفتيشية، وبحث 5 شكاوى، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتم تحرير 22 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 5 ندوات توعية.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية، استخرجت 181 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 256 منشأة، وأسفر عن تحرير 74 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 2 شكوى عمالية.​