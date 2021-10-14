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بعد 10 أيام من استئصال المرارة.. توفيق عكاشة يعلن تطورات حالته الصحية

10:04 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
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كتب- مينا غالي:

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، تفاصيل حالته الصحية، بعد نحو 10 أيام من الجراحة التي أجريت له لاستئصال المرارة.

ونشر عكاشة صورًا له في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، معلقا: "في مستشفى الشيخ زايد التخصصي لفك السلك نحمد الله تمت على خير ببركة دعاء الملايين من شعب مصر الحبيب".

ويوم 3 أكتوبر الماضي، تقدم الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية له، وهي استئصال المرارة بقيادة الدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد بكلية طب المنصورة.

كما تقدمت أسرة عكاشة في بيان لها، بالشكر لكل من سأل وتابع الحالة الصحية للإعلامي توفيق عكاشة من الأصدقاء والمحبين والمتابعين.

توفيق عكاشة الحالة الصحية لتوفيق عكاشة الإعلامي توفيق عكاشة استئصال المرارة

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