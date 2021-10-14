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اليوم.. حفل جديد للفرقة القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

04:00 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
اليوم.. حفل جديد للفرقة القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

مركز إبداع قبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري "بشارع الأزهر" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا للفرقة القومية للفنون الشعبية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

تقدم الفرقة مجموعة من الرقصات الفلكلورية التي تظهر الشخصية المصرية والتراث المصري الأصيل منها: النوبي، الفلاحي، الصعيدي والساحلي... وغيرها.

كانت وزيرة الثقافة قد أوفدت الفرقة لتمثيل مصر في مهرجان الرقص الشعبي بمدينة ليماسول القبرصية وذلك في الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري، وحققت الفرقة نجاحا كبيرا ولاقت استحسان الجمهور القبرصي.

يذكر أن القومية للفنون الشعبية تأسست في الستينيات، بهدف التأصيل لكافة الرقصات الشعبية بتعبيراتها الحركية وملابسها واكسسواراتها، وبما تشمله من العادات والتقاليد من خلال الاستعانة بالمنهج العلمي ونقله إلى خشبة المسرح بعد إعادة صياغته.

مركز إبداع قبة الغوري الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل فني البيت الفني للفنون الشعبية

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