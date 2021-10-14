أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون معتدل إلى لطيف على أغلب الأنحاء.

وأضاف خبراء الهيئة، أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا الخميس، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية.

وتتكون الشبورة المائية حتى السابعة من صباح الغد على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من مصادر المياه، المتجهة إلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية وكذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة بين 32 - 21، والإسكندرية 30 – 20، ووادي النطرون 30 – 20، وطنطا 30- 21، شبين الكوم 32 – 21، ودمنهور 30 – 20، وبلطيم 30 -21، مطروح 28- 18، السلوم 28 – 19، سيوة 31 -17، بورسعيد 29، 23، دمياط 28- 23، الزقازيق 32-21، المنصورة 30-20، الإسماعيلية 32-21، السويس 32-21، العريش 28-22، رفح 28-22، راس سدر 32- 20، نخل 33-19، نويبع 33-26، أسوان 42-26، أبوسمبل 41-26، الوادي الجديد 38- 22، شلاتين 36-24، أبورماد 34-22، حلايب 33-24، رآس حدربة 32-23 درجة.