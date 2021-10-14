Masrawy logo white

أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

05:00 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

أمطار

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون معتدل إلى لطيف على أغلب الأنحاء.

وأضاف خبراء الهيئة، أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا الخميس، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية.

وتتكون الشبورة المائية حتى السابعة من صباح الغد على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من مصادر المياه، المتجهة إلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية وكذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة بين 32 - 21، والإسكندرية 30 – 20، ووادي النطرون 30 – 20، وطنطا 30- 21، شبين الكوم 32 – 21، ودمنهور 30 – 20، وبلطيم 30 -21، مطروح 28- 18، السلوم 28 – 19، سيوة 31 -17، بورسعيد 29، 23، دمياط 28- 23، الزقازيق 32-21، المنصورة 30-20، الإسماعيلية 32-21، السويس 32-21، العريش 28-22، رفح 28-22، راس سدر 32- 20، نخل 33-19، نويبع 33-26، أسوان 42-26، أبوسمبل 41-26، الوادي الجديد 38- 22، شلاتين 36-24، أبورماد 34-22، حلايب 33-24، رآس حدربة 32-23 درجة.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

الخبر التالى:

اليوم.. مصر للطيران تسير 82 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا