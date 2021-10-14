الكنيسة تعلن تفاصيل تجنيز أسقف المحلة الكبرى

كتب- مينا غالي:

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أداء صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، في تمام الساعة ١٢ ظهر غد الجمعة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتوفي الأسقف الأنبا كاراس، مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز ٦٣ عاما، منها ٣٨ قضاها في حياة الرهبنة، وثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.