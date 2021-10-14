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الكنيسة تعلن تفاصيل تجنيز أسقف المحلة الكبرى

12:10 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
الكنيسة تعلن تفاصيل تجنيز أسقف المحلة الكبرى

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب- مينا غالي:

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أداء صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، في تمام الساعة ١٢ ظهر غد الجمعة، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتوفي الأسقف الأنبا كاراس، مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز ٦٣ عاما، منها ٣٨ قضاها في حياة الرهبنة، وثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسقف المحلة الكبرى وفاة الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الكاتدرائية المرقسية فيروس كورونا

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