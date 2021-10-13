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متأثرا بكورونا.. الكنيسة تعلن وفاة الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى

11:48 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
متأثرا بكورونا.. الكنيسة تعلن وفاة الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى

الكنيسة

كتب- مينا غالي:

توفي اليوم بعد صراعٍ قصير مع المرض، الأب المبارك والحبر الجليل نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى.

وأعلنت الكنيسة أنها ستحدد بعد قليل بترتيبات صلوات تجنيزه.

وكان الأنبا كاراس، أصيب بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقله إلى المستشفى، وأعلنت إيبارشية المحلة أن كنائسها ترفع الصلوات من أجله.

الكنيسة إيبارشية المحلة الكبرى وفاة الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى

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