الإفتاء: لا حرمة في التصوير والرسم طالما لم يخالفا الدين والأخلاق والفطرة المستقيمة

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أَثَرٌ طَيِّب في راحة النفوس والترويح عنها.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا حُرْمَة في التصوير والرسم

ما لم يشتملا على شيء ينافي الدين والأخلاق والفطرة المستقيمة.

يأتي ذلك ضمن الحملة "هنعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية لتصحيح المفاهيم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات، على "فيس بوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وإنستجرام وتيك توك".

ولفتت إلى أن الحملة تتضمن" تصحيح مفاهيم، والرد على الفتاوى الشاذة، وتوضيح المعتقدات الخاطئة، وتفنيد الشبهات المتطرفة".