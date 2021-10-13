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الإفتاء: لا حرمة في التصوير والرسم طالما لم يخالفا الدين والأخلاق والفطرة المستقيمة

11:13 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
الإفتاء: لا حرمة في التصوير والرسم طالما لم يخالفا الدين والأخلاق والفطرة المستقيمة

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أَثَرٌ طَيِّب في راحة النفوس والترويح عنها.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا حُرْمَة في التصوير والرسم
ما لم يشتملا على شيء ينافي الدين والأخلاق والفطرة المستقيمة.

يأتي ذلك ضمن الحملة "هنعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء المصرية لتصحيح المفاهيم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات، على "فيس بوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وإنستجرام وتيك توك".

ولفتت إلى أن الحملة تتضمن" تصحيح مفاهيم، والرد على الفتاوى الشاذة، وتوضيح المعتقدات الخاطئة، وتفنيد الشبهات المتطرفة".

دار الإفتاء المصرية التصوير الرسم حملة هنعرف الصح

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