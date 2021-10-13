كيف استقبلت رشا أبو شقرة إعلان فوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة الأفريقي؟

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مصراوي

أعربت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتها بفوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي.

وقالت "أبو شقرة" لمصراوي إنها ستكون حاضرة دائمًا وأبدًا في البرلمانيات الأفريقية من أجل دعم قضايا المرأة، موضحة أنها ستقدم وتدعم كافة التشريعات الهادفة إلى وضع قوانين تحمي المرأة الأفريقية وخصوصًا في القضايا الرئيسية وعلى أولوياتها قضية التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة وغيرها من القضايا.

وأكدت أنها حريصة على نقل التجربة المصرية بشأن تمكين المرأة في كافة دول القارة الأفريقية، مؤكدة أن المرأة أصبحت حاليًا هي أساس كل المجتمع وركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة للدول.

حصل "مصراوي" على صور ترصد اللحظات الأولى لإعلان فوز النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي.

ورصدت الصور، حالة من الفرح الشديد من قبل النائبة رشا أبو شقرة وتبادل التهاني والقبلات مع النائبات في البرلمانات الأفريقية المختلفة.

وارتدت النائب زيا يغلب عليه بوادر الثقة في الفوز، خلال حضورها الجلسة البرلمانية الأفريقية المخصصة لانتخابات مقاعد رئيس ونائب الرئيس وأمين الاتحاد البرلماني الأفريقي بلجنة المرأة.

وفازت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي بعد حصولها على 80 % من الأصوات مقابل 20 % لمرشحة جمهورية مالي.

وأجرت لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي، اليوم الأربعاء، انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامين.

وأكدت النائبة رشا أبو شقرة أنها ستدعم كافة التشريعيات في البرلمانات الأفريقية والتي تساند المرأة وتحميها وخصوصا قضايا التحرش والعنف.