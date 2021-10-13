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"كُفَّ عَنِ الْغَضَبِ".. الدرس السابع من "دروس الحكمة" في اجتماع الأربعاء لـ "البابا تواضروس"

10:38 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
"كُفَّ عَنِ الْغَضَبِ".. الدرس السابع من "دروس الحكمة" في اجتماع الأربعاء لـ "البابا تواضروس"

البابا تواضروس

كتب - مينا غالي:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع، الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وجاءت العظة تحت عنوان "كُفَّ عَنِ الْغَضَبِ" في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها قداسته من خلال مزمور ٣٧، حيث تناول قداسة البابا موضوع السيطرة على الغضب، وركز قداسته على أن الغضب يسبب أعالًا لا تمجد الله، وطرح عددًا من الطرق للسيطرة عليه والتعامل معه.

وبدأ قداسة البابا منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي سلسلة جديدة من العظات في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، من خلال مزمور ٣٧ تحت عنوان "دروس في الحكمة"، ويعد موضوع "كُفَّ عَنِ الْغَضَبِ" الدرس السابع من دروس هذه السلسلة.

البابا تواضروس دروس الحكمة العظة الأسبوعية

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