وزراء الإسكان العرب يهنئ مصر لحصول هيئة المجتمعات على جائزة الأمم المتحدة

كتب- محمد عبدالناصر:

شاركت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الاسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتفويض منه، فى الاجتماع الـ86 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذى عقد اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ترأس الاجتماع محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء بالمكتب، وهى (جمهورية مصر العربية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - جمهورية السودان - المملكة العربية السعودية - الجمهورية التونسية - جمهورية جيبوتي).

وأكدت هاشم، في بيان اليوم، أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تقدم بالتهنئة للدولة المصرية لحصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، حيث تم إدراج قرار التهنئة ضمن بنود الاجتماع، كما توجه المكتب التنفيذي بالشكر لمصر، لتقديمها التقرير الوطني للتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، وكذا إطلاقها التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة، وذلك على منصة الأجندة الحضرية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وألقت كلمة مصر في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، حيث سلطت فيها الضوء على الجهود المبذولة في تعزيز آليات التعاون العربي المشترك، والإنجازات التي حققها المجلس خلال دوراته السابقة، والحث على تكاتف الجهود لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العمرانية الحالية خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي برزت معها الحاجة الى رسم تصورات مستقبلية، واغتنام الفرص لكي تعود مدننا العربية أقوى فيما بعد الأزمات.

واستعرضت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أهم التحضيرات لاستضافة مصر مؤتمر الإسكان العربي السابع بنهاية عام 2022، تحت عنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة"، داعية جميع الدول العربية إلى تكثيف المشاركة في المؤتمر، من خلال استعراض أفضل التجارب، والممارسات، والحلول المبتكرة، وقصص النجاح، لتفعيل المشاركة وتبادل المعلومات في إطار محاور المؤتمر.

وأوضحت وكيل أول الوزارة، أنه تم خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، استعراض ومتابعة أهم المستجدات بشأن تنفيذ قرارات بنود أعمال الدورة السابقة للمجلس، وكذا مناقشة مشاريع قرارات المكتب التنفيذي الـ86، والتي سيتم رفعها للمجلس الوزاري في دورته الـ38، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وتناولت المهندسة نفيسة هاشم، أهم المستجدات بشأن الدراسة التي تُعدها مصر بالتعاون مع الدول العربية بعنوان "التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية"، حيث تم الانتهاء من إعداد مسودة الدراسة، وتضمينها جميع التشريعات الواردة من الدول العربية، وتم الطلب من الدول العربية بإبداء الملاحظات حول الدراسة تمهيدا لعرضها على المجلس القادم في صورتها النهائية، كما تم الترحيب برغبة جمهورية مصر العربية، فى تقديم عرض مرئي حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر الإسكان العربي السابع، وذلك ضمن بند "تبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان"، وكذا تم التأكيد على عرض تجربة جمهورية مصر العربية في مجال السكن الاجتماعي، على الدورة الـ38 للمجلس، وذلك في إطار البند الخاص بتجارب الدول العربية حول السكن الاجتماعي.