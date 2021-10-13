التمويل العقاري| الإسكان تعلن موعد طرح شقق دار مصر وسكن مصر وجنة (فائدة 3%)

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد طرح المرحلة الجديدة من شقق (سكن مصر - دار مصر- جنة).

وأضافت عبدالحميد، أن الشهر المقبل سيشهد طرح شقق مشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر وفقًا لمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% والتي أطلقها البنك المركزي 13 يوليو الماضي.

وأشارت إلى أن المرحلة السابقة من المشروعات التي تم طرحها العام الماضي وكانت بفائدة 8%، تم تعديل الفائدة لتكون 3% للمتقدمين المتوافقين مع المبادرة الجديدة، حتى لو تم امضاء العقود واستلام الوحدة سيتم تعديل الفائدة لتكون 3% بدلا من 8%.

وأوضحت أن الحد الأقصى للدخل في مبادرة الـ3%، 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف للمتزوج، لافتة إلى أن مدة التمويل تصل لـ30%.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن أماكن تواجد شقق "سكن مصر - دار مصر- جنة) في الطرح الجديد.

أماكن الطرح:

تتواجد شقق سكن مصر في 12 مدينة جديدة هم (أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور - القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - غرب قنا - دمياط الجديدة - الشروق - ناصر بغرب أسيوط).

كما تتواجد شقق دار مصر، بـ8 مدن جديدة (15 مايو - السادات - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - الشروق - القاهرة الجديدة - بدر - برج العرب الجديدة).

وفي مشروع جنة، سيتم طرح الوحدات بـ8 مدن هم (6 أكتوبر - الشروق - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة - دمياط الجديدة - ملوي الجديدة).

مواصفات المشروعات:

وتتكون المشروعات الثلاثة من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة؛ لكن مشروع دار مصر وجنة بهما أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني؛ حيث يأخذ شكل الكمبوند، لكن في "سكن مصر" لا يوجد أسانسير داخلي، في معظم المدن لكن مع لمراحل الجديدة أصبح يوجد اسانسير في الشروق والمنصورة الجديدة، ويحيط المشروع سور شجري.

مشروع "جنة" به مساحات مختلفة تبدأ من 100 و120 مترًا، و130 مترًا، و140 مترًا، و150 مترًا، لكن في "سكن مصر" المساحات ليست متعددة؛ إذ يوجد 106 و118 مترًا فقط، وفي مشروع دار مصر يوجد مساحات متعددة بداية من 100 إلى 150 مترا.

اقرأ أيضًا:

الإسكان: رسائل نصية للحاجزين بـ"سكن لكل المصريين" بنتيجة فرز الطلبات





التمويل العقاري| تعرف على أنواع شقق تطرحها وزارة الإسكان قريبًا



