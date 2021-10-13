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برعاية وزارة التضامن.. "الكنيسة الأسقفية" تشارك في معرض تراثنا بإنتاج وحدة الصم

07:34 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
برعاية وزارة التضامن.. "الكنيسة الأسقفية" تشارك في معرض تراثنا بإنتاج وحدة الصم

معرض تراثنا

كتب- مينا غالي:

شاركت وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية إذ يقام تحت وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا بأرض المعارض.

من جانبها قالت نانسي فايق مديرة الجناح، إن معروضات الكنيسة الأسقفية تتضمن المشغولات الخشبية والمطعمة بالصدف بالإضافة لمشاركة وادي شوب التابع للكنيسة حيث يعرض قطعًا من إنتاج اللاجئين تشتمل على قطع يدوية مختلفة من الشنط والأخشاب والمفارش والمكرمية.

وأضافت "نانسي": يضم الجناح أيضًا مركز بولاق التابع للكنيسة حيث يشارك بالمفروشات القطنية و المطرزة يدويًا.

تقع معروضات الكنيسة الأسقفية في قطاع التسكين F بجناح يحمل رقم ٢٠ داخل قاعة ٣ باسم وحدة الصم الأسقفية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد زار معرض تراثنا وتبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التى تواجههم، وما يمكن تقديمه لهم؛ لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.

الكنيسة الأسقفية معرض تراثنا وزارة التضامن وحدة الصم

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