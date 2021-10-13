رشا أبو شقرة: سندعم تشريعات حماية المرأة الأفريقية وأهمها "التحرش والعنف"

(مصراوي):

قالت النائبة، رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفائزة بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي، إنها ستدعم كافة التشريعيات في البرلمانات الأفريقية والتي تساند المرأة وتحميها وخصوصا قضايا التحرش والعنف.

وأضافت "أبو شقرة"، في تصريحات لمصراوي، أنها ستكون حاضرة دائمًا وأبدًا في البرلمانيات الأفريقية من أجل دعم قضايا المرأة، موضحة أنها ستقدم وتدعم كافة التشريعات الهادفة إلى وضع قوانين تحمي المرأة الأفريقية وخصوصًا في القضايا الرئيسية وعلى أولوياتها قضية التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة وغيرها من القضايا.

وأشارت إلى أنها حريصة على نقل التجربة المصرية بشأن تمكين المرأة في كافة دول القارة الأفريقية، مؤكدة أن المرأة أصبحت حاليًا هي أساس كل المجتمع وركيزة أساسية وشريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة للدول.

ونوهت أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن التغلب على الآثار المدمرة والعنيفة التي تعرضت لها المرأة الأفريقية جراء فيروس كورونا، وكذلك مساعدة المرأة في دول أفريقيا على تقاليد المناصب القيادية في دولها بعد النجاح الذي أظهرت المرأة في الدول الأفريقية وخصوصا مصر.

وأشارت إلى أن قضايا العنف والتنمر والتمييز ضد المرأة الأفريقية ستكون على أجندة عملها التشريعي خلال العامين القادمين وهما فترة تولي هذا المنصب الرفيع في البرلمان الأفريقي، منوهة إلى أن انخراط المرأة في العمل السياسي ونجاحاتها المستمرة كانت الرقم الصعب في فوزها بهذا المنصب.

وشددت "أبو شقرة"، على ضرورة استمرار الدفع بالمرأة الأفريقية والعربية في المحافل العربية والدولية للتأكيد على أن القارة السمراء والعالم العربي لديهما من الخبرات والقيادات وخصوصًا النساء لتولي مثل هذه المناصب الرفيعة.

وفازت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي بعد حصولها على 80 % من الأصوات مقابل 20 % لمرشحة جمهورية مالي.

وأجرت لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الأفريقي، اليوم الأربعاء، انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامين قادمين.