ريم عرابي للتحالفات والعلاقات الدولية وإلهام شاكر للشئون القانونية بمصر للطيران

كتب - محمد عبيد

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف ريم عرابي للعمل رئيسا لقطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة، وكانت تشغل منصب مدير مكتب مصر للطيران ببروكسل ومن قبلها مدير عام التحالفات .

وأصدر أبو العينين قرارا بتكليف إلهام شاكر للعمل رئيسا لقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وكانت تشغل منصب مدير عام الشئون القانونية للخطوط الجوية.