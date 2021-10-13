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مياه القاهرة: انقطاع الخدمة لمدة 15 ساعة عن 14 منطقة بالمحافظة في هذا التوقيت

05:17 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
مياه القاهرة: انقطاع الخدمة لمدة 15 ساعة عن 14 منطقة بالمحافظة في هذا التوقيت

انقطاع المياه

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق(عرب الجسر – عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية –منطقة الشيراتون – الملتقى العربي – الكلية الحربية – الحي العاشر – صقر قريس – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسري ب – أرض الجولف – الامداد والتموين – مساكن رامو) .

وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يأتي نتيجة قيامها بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم الخارج من محطة مسطرد وذلك اعتباراً من الساعة الخامسة عصر يوم الجمعة الموافق 15-10-2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى السبت الموافق 16-10-2021.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة سيارات مياه صالحة للشرب

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