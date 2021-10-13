"الري": إزالة مبنى مخالف من 5 طوابق على النيل مباشرة بحلوان

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري إزالة مبنى مخالف من 5 طوابق يقع على النيل مباشرة بمنطقة خلف مفكو بحلوان بمحافظة القاهرة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن المبنى خال من السكان ومحرر له قرار إزالة رقم 50 لسنة 2021، موضحة أن الإزالة تمت بمعرفة أجهزة الوزارة وبتنسيق تام مع القطاع الأمني بحلوان والمسطحات المائية وحي حلوان، وبدون حدوث أية خسائر في الأرواح أو خسائر مادية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إنه تم إزالة 2592 حالة تعدٍ على فرع رشيد حتى الآن ومتبقي 582 حالة، كما تم إزالة 739 حالة تعد على فرع دمياط حتى الآن ومتبقي حالة واحدة.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية، في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر.​