Masrawy logo white

"الري": إزالة مبنى مخالف من 5 طوابق على النيل مباشرة بحلوان

03:17 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
"الري": إزالة مبنى مخالف من 5 طوابق على النيل مباشرة بحلوان

الدكتور محمد عبد العاطي

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري إزالة مبنى مخالف من 5 طوابق يقع على النيل مباشرة بمنطقة خلف مفكو بحلوان بمحافظة القاهرة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن المبنى خال من السكان ومحرر له قرار إزالة رقم 50 لسنة 2021، موضحة أن الإزالة تمت بمعرفة أجهزة الوزارة وبتنسيق تام مع القطاع الأمني بحلوان والمسطحات المائية وحي حلوان، وبدون حدوث أية خسائر في الأرواح أو خسائر مادية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إنه تم إزالة 2592 حالة تعدٍ على فرع رشيد حتى الآن ومتبقي 582 حالة، كما تم إزالة 739 حالة تعد على فرع دمياط حتى الآن ومتبقي حالة واحدة.

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية، في إطار حملات موسعة لإزالة كافة التعديات في غضون 6 أشهر.​

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري إزالة مبنى مخالف حلوان

الخبر التالى:

"خطة النواب" تؤجل مناقشة مواد بقانون مشاركة القطاع الخاص في "البنية الأساسية".. وتحذير بعدم الدستورية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا