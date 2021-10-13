المقاولون العرب تفوز بعدة جوائز في "كونستراكشن ويك إيجيبت أوورد 2021"

كتب- محمد عبدالناصر:

فازت شركة المقاولون العرب بعدد من الجوائز والتي أعلنتها مجلة construction week فى حفل يقام لأول مرة فى مصر وفازت الشركة في أفضل مشروع في فئة مشروعات الإسكان لعام 2021 لمشروع تنفيذ وتشطيب 78 عمارة بالحى الثالث بـالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما فازت المقاولون العرب بجائزة أفضل مشروع في فئة مشروعات الرعاية الصحية لعام 2021، مستشفى الحوادث والطوارئ بجامعة أسيوط، أما بالنسبة لفئة أفضل مهندسة عام 2021، ففازت المهندسة مفيدة علام استشاري الطرق بالشركة والمشرف العام على قطاع المعامل والتطوير لإسهامتها العديدة في مجال التشييد والبناء.

كما فازت شركة المقاولون العرب بالاشتراك مع شركة أوراسكوم للإنشاءات في مشروعين وهما، أفضل مشروع فى فئة مشروعات النقل 2021، أما عن مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث المرحلة الرابعة، وأفضل مشروع فى فئة مشروعات المياه 2021، عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وتسلم الجوائز خلال حفل التكريم المهندس طارق صقر والدكتور محمد يوسف والمهندس أحمد عباس أعضاء مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس خالد عويس المدير التجاري لمشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.