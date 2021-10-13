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اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية دون حضور شعبي

12:57 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية دون حضور شعبي

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في السابعة مساء اليوم، عظته الأسبوعية، وذلك دون حضور شعبي تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم بث الاجتماع عبر القنوات المسيحية المختلفة وصفحتي المتحدث باسم الكنيسة القبطية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقناة coc الخاصة بالكنيسة والتي تبث عبر الإنترنت.

وكان قد هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، داعيًا الشباب وصغار السن ممن لم يعاصروا انتصار أكتوبر ١٩٧٣ إلى أن يقرأوا عن هذا الإنجاز وما صنعته القوات المسلحة.

جاء ذلك قبل بدء عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء الأربعاء الماضي من المقر البابوي بالقاهرة.

وقال قداسة البابا إن انتصارات أكتوبر أعطت الفخر والاعتزاز لمصر وأنها تعد صفحة مجيدة من تاريخ مصر والقوات المسلحة، بعد سنوات من الانكسار.

وأشار قداسته إلى أن حرب أكتوبر جرت وفق خطة علمية عسكرية كانت بداية للحصول على الأرض، وأن هامة مصر ارتفعت أمام كل العالم.

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