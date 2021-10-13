وزير التموين يصدر قرارًا بتعديل اسم شركة الصناعات الغذائية
12:35 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين الدكتور علي المصيلحى، بتعديل اسم شركة الصناعات الغذائية (شركة قابضة مساهمة مصرية).
ونص القرار على تغيير الاسم ليكون، الشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة قابضة مساهمة مصرية).
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