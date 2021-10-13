أمين سر "دفاع النواب": السيسي من المجر وضع العالم أمام مسؤولياته لمحاربة الإرهاب

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة "فيشجراد" وحديثه عن الإرهاب وضع العالم أمام مسؤولياته لمحاربة الإرهاب.

وأضاف راضي، في تصريح لمصراوي، أن الرئيس السيسي، كشف للعالم مخاطر الجماعات الإرهابية وخصوصًا الإخوان ومن يتحالف معها على أمن الدول والشعوب، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وضح للعالم ما كانت تعاني منه مصر خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية وما بعدها نتيجة للإرهاب الذي نشره في البلاد.

وأوضح أن مصر نجحت خلال السبع سنوات الماضية في حكم الرئيس السيسي أن تقضي على الإرهاب باستراتيجية أمنية ودفاعية، مشيرًا إلى أن استراتيجية مصر لمحاربة ومكافحة الإرهاب يتم تصدرها حاليا للدول الشقيقة التي مازالت تعاني من الإرهاب.

وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أن حديث الرئيس السيسي من المجر عن خطورة الإرهاب العالمي وخصوصًا ما تعاني منه الدول الأوربية يستلزم أن تتعاون هذه الدول مع مصر من أجل تجفيف منابع الإرهاب، لافتًا إلى أن التعاون الاستخباراتي والأمني بين مصر وهذه الدول يجب أن يصل إلى أعلى المستويات من أجل صالح الجميع.

ولفت إلى أهمية أن تقوم مصر باستعراض رؤيتها الأمنية والسياسية في مثل هذه المحافل الدولية، موضحا أن مشاركة مصر في قمة "فيشجراد" للمرة الثانية إلى جانب لقاءات الرئيس السيسي مع كبار المسئولين المجريين والأوروبين تمثل نجاحا حقيقيا للدولة المصرية وسياستها الخارجية.

ونوه راضي إلى أن رؤية مصر وتقييمها للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الأزمات في ليبيا وسوريا والعراق واليمن ومساعدتها في إيجاد حلول سياسية لتلك الأزمات يمثل أهمية لدى الأوروبية كونها تؤمن بدور مصر المحوري.​