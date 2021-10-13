"صناعة الشيوخ": مشاركة السيسي في قمة فيشجراد لها آثارها الإيجابية على الاستثمار

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمجر ومشاركته في قمة فيشجراد ستكون لها آثارها الإيجابية على الاستثمار والصناعة المصرية والتعاون التجارى بين مصر والمجر والدول المشاركة في هذه القمة.

وأشاد "المنزلاوي"، في بيان أصدره اليوم، بالقضايا المهمة التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع "يانوش أدير" رئيس جمهورية المجر في مقر القصر الرئاسي ببودابست مثمناً تأكيد الرئيس السيسى بأن الاستثمارات والصناعات المجرية لديها فرصة كبيرة حالياً للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية، خاصةً فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية.

واعتبر النائب محمد المنزلاوي، إشادة الرئيس المجري في هذا الإطار بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي بأنه دليل قاطع على أهمية الدور التاريخي والمحوري لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تبادل الرؤى مع الرئيس المجري بشأن جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ضوء ما تمثله تلك الظاهرة من تهديد حقيقي على مساعي تحقيق التنمية في المنطقة والعالم، حيث أكد الرئيس ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار تلك الآفة على كافة المستويات، في حين أشاد الرئيس المجري بالمقاربة الشاملة التي اتبعتها مصر في الحرب على الإرهاب من خلال علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر المتطرف الذى يؤدى إلى الإرهاب.

كما تطرقت المباحثات إلى التطورات الجارية في قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استناداً إلى قواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في هذا الشأن، في حين أعرب الرئيس المجري عن تفهم بلاده التام لموقف مصر وأهمية مياه النيل بالنسبة لها، مؤكداً أن تسوية هذه

القضية من شأنها تعزيز الاستقرار بالمنطقة بالكامل.

كما تم أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عملية السلام، حيث ثمن الرئيس المجري التحركات المصرية الأخيرة في هذا الصدد، والتي أفضت إلى تحقيق وتثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المصرية لاعادة إعمار غزة.​