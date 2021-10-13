الجيزة: رفع 200 طن مخلفات وإزالة مخالفات تحويل وحدات سكنيه لمحال بحدائق الاهرام

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(مصراوي):

وجهت محافظة الجيزة بشن حملات موسعة لرفع المخلفات والرتش المتواجدة بعدد من القطاعات بحدائق الأهرام.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين إضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

وأسفرت الحملات أمس عن رفع ٢٠٠ طن مخلفات بشارع الجيش بقطاع هضبة الأهرام وذلك من خلال ١٠ سيارات نقل في اطار مجهودات المحافظة لتمهيد الطريق وتحسين مستوي النظافة به.

وأشار المحافظ، إلى أن الأعمال تمت من خلال معدات وفرق الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحى الهرم منوها بأنه يتم يوميًا رصد لحالة النظافة بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وناشد محافظ الجيزة أصحاب قطع الأراضي الفضاء بهضبة الأهرام بضرورة إنشاء أسوار لأراضيهم لعدم استخدامها كمأوى لإلقاء المخلفات والتراكمات.

واستكمالا للحملات الموسعة التي شنتها محافظة الجيزة تم إزالة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكني الي الغرض التجاري بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص الصادرة وذلك بقطع ١٥٥ ز و ٣٣٧ ط بقطاع هضبة الأهرام وجاري استكمال الحملات لإزالة كافة المخالفات.