توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتَي العدل والتربية والتعليم للاستفادة من إمكانات بنك المعرفة

كتب- محمد سامي:

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي العدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، يستهدف العمل على زيادة أطر المعرفة، والمساهمة في توفير مراجع البحث المختلفة لكل القضاة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الباحثين في المجال القضائي والتشريعي؛ لاستكمال الدراسات العليا، سواء في مرحلة الدبلوم، أو إعداد رسائل الماجستير والدكتوراة، مضيفًا أن البروتوكول يعد إضافة كبيرة لجميع العاملين في المجال القضائي، وجميع الهيئات والجهات القضائية.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي العدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، بشأن الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها بنك المعرفة المصري.

وقَّع البروتوكول كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المشرف العام على بنك المعرفة المصري.

يهدف البروتوكول إلى التعاون بين وزارتَي العدل والتربية والتعليم في مجال نشر المعرفة، والاستفادة من المحتوى المعرفي لبنك المعرفة المصري، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل، والتدريب والتطوير المتاح، والوصول إلى المحتوى، وتبادل الخبرات والمعرفة التي تم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية، فضلًا عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر؛ للارتقاء بمستوى البحث العلمي.

وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن البروتوكول هو تعاون مشترك بين وزارة العدل وبنك المعرفة المصري؛ من أجل إتاحة البنك لاحتياجات وزارة العدل من قواعد البيانات، والمراجع العلمية، وكذا الكتب الخاصة بالشؤون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم، وفقًا لمتطلبات الوزارة؛ حيث يتم إتاحتها لجميع العاملين في هذا المجال.