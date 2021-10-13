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مواعيد وإجراءات.. تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز في أكتوبر الجديدة

02:23 ص الأربعاء 13 أكتوبر 2021
مواعيد وإجراءات.. تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز في أكتوبر الجديدة

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالمجاورة الثالثة بمنطقة شمال المطار، وعلى العملاء الفائزين بقطع أراضٍ التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء الإجراءات ومراجعة جهاز المدينة للاستلام، ويستمر التسليم حتى يوم الخميس الموافق 4/11/2021.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي 252 : 276، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 277 : 313، يوم الخميس 14/10/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 314 : 342، يوم الأحد 17/10/2021، والقطع من 343 : 382، يوم الإثنين 18/10/2021، والقطع من 383 : 415، يوم الثلاثاء 19/10/2021، والقطع من 416 : 448، يوم الأربعاء 20/10/2021، والقطع من 449 : 473، يوم الأحد 24/10/2021، والقطع من 474 : 508، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 509 : 538، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 539 : 569، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 570 : 610، يوم الخميس 28/10/2021، والقطع من 611 : 638، يوم الأحد 31/10/2021، وتخصيص الأيام من الإثنين 1/11/2021، وحتى الخميس 4/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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