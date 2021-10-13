أشهرها خلف 300 قتيل.. 3 زلازل وقعت في أكتوبر - تعرف عليها

كتب يوسف عفيفي:

شهد شهر أكتوبر على مدار 3 عقود نحو 3 زلازل، أولها كان يوم 12 أكتوبر 1992، والثاني عام 2013 والزلزال الثالث الذي وقع اليوم الثلاثاء.

واللافت للنظر، أن هذه الزلازل تكررت يوم الـ 12 من أكتوبر في أعوام مختلفة، ويرصدها "مصراوي" في التقرير التالي:

12 أكتوبر 1992

شهد عصر يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر عام 1992، وتحديدا في الساعة الـ3 و10 دقائق، كان الرعب يهز مصر كلها، بدرجة 5.9 ريختر.

وخلف الزلزال أكثر من 300 قتيل، وأضعاف ذلك الرقم من المصابين، في فترة قدرها البعض بـ60 ثانية، لكنها كانت كافية لبث الرعب وحصد الأرواح وهدم المنشآت وتشريد الآلاف.



12 أكتوبر 2013

حدثت هزة أرضية، في تمام الساعة الـ3 و11 دقيقة، من عصر يوم 12 أكتوبر أيضا، لتعطي تذكيرا بما حدث قبل ذلك في 1992.

وكان مصدر تلك الهزة التي بلغت قوتها 6.8 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية، وشعر بها سكان القاهرة.

12 أكتوبر 2021

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل التابعة القومي للبحوث الفلكية، اليوم الثلاثاء،د الموافق 12 أكتوبر هزة أرضية جنوب جزيرة كريت، على بعد 314 كم شمال مرسى مطروح.

وجاءت الهزة في تمام الساعة 11.23 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 11.40 شمال، وخط الطول 44.22 شرقا والعمق 2.20 كم.

وشعر المواطنون بالهزة في الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والمدن الساحلية، دون وقوع أية خسائر فى الأرواح والممتلكات.