"حماة وطن" يطلق الوحدة الحزبية الرقمية - صور

كتب- مصراوي:

أطلق حزب "حماة وطن"، بقيادة الفريق جلال هريدي، الوحدة الحزبية الرقمية والتي تعد أول مرة في مصر، وذلك لإثراء الحياة الحزبية، وتقديم الخدمات للمواطنين في أسرع وقت.

افتتح الفريق هريدي واللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم بحزب حماة وطن، الوحدة الحزبية الرقمية الأولى في محافظة المنوفية.

وعقب الافتتاح، كشف النائب شلبي أمين الحزب بمحافظة المنوفية، تفاصيل فكرة الوحدة الحزبية الرقمية، والخدمات التي يمكن تقديمها للمواطنين ومن بينها المساعدة في دعم التحول الرقمي، وإطلاق مبادرة "نحو الرقمية" لحث المواطنين علي أهمية استخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى اعتبارها منصة رقمية للتوظيف وكتابة السيرة الذاتية للمواطنين بشكل مجاني من فريق الحزب وتقديمها علي مواقع الشركات والمصانع.

وأشاد الفريق الهريدي، بفكرة الوحدة الحزبية الرقمية، تماشيًا مع تطور العمل الحزبي، ودعم التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا أن الحزب لن يتوانى عن تطوير عمله، ولن يقتصر نشاطه على الطرق النمطية المعتادة.

وقرر اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، تعميم فكرة إطلاق الوحدة الحزبية الرقمية علي مستوى الجمهورية، وإلزام الأمانات المختلفة بالمحافظات علي تدشينها، خاصة في القرى والمراكز البعيدة عن المدن الرئيسية في المحافظات.