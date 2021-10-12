بسام راضي ينشر فيديو لنشاط الرئيس السيسي في العاصمة بودابست

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة بودابست.

واستقبل الرئيس المجري يانوش أدير، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقصر الرئاسي بالعاصمة بودابست.

وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى إقامة مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي.

وكان الرئيس السيسي، قد شارك صباح اليوم في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، والذي يضم كلاً من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي توجه في بداية جلسات القمة المغلقة بالشكر والتقدير لدولة المجر الصديقة على استضافتها للمرة الثانية على التوالي لقمة مصر ودول تجمع فيشجراد، وهو المحفل الرئاسي الذي تهتم مصر كثيراً بدورية انعقاده للمساهمة في الارتقاء بالتنسيق والتعاون بين مصر ودول هذا التجمع الأوروبي الهام.

من جانبهم، عبر رؤساء دول فيشجراد عن الترحيب بالرئيس والالتقاء به مجددا، والحرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية الدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادته نحو استقرار المنطقة، وكذلك شمال أفريقيا والأمن الإقليمي بأسره.