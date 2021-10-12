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تشغيل أطفال.. الكشف عن مخالفات جسمية بمصنع اكسسوارات السيارات بحدائق الأهرام

11:20 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
تشغيل أطفال.. الكشف عن مخالفات جسمية بمصنع اكسسوارات السيارات بحدائق الأهرام

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عن مخالفات ومفاجآت جديدة في ضبط مصنع يعمل في صناعة فرش واكسسوارات السيارات، بحدائق الأهرام.

واستعرض المصدر في تصريح لمصراوي هذه المخالفات والتي جاءت على النحو التالي:

- المصنع يعمل بالمخالفة للقانون من حيث عدم وجود تراخيص.

- تشغيل الأطفال تحت السن القانوني وعددهم 4 وهي تعد مخالفة جسيمة بحق القانون.

- المصنع غير ملتزم باشتراطات الحماية المدنية.

- تحويل بدروم العقار لمصنع ونشاط صناعي.

- استخدام مواد شديدة الاشتعال مثل الغراء واللاصقات بدون الحصول على التصاريح مما يشكل خطرًا على السلامة العامة.

- مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

- إصدار ضوضاء دائم للمنطقة بسبب الماكينات المستخدمة في المصنع.

وعن عقوبة المنتظرة، قال المصدر، تكمن في إيقاف نشاط وغلق وتشميع المصنع ومصادرة كل المحتويات والمعدات الموجودة بالمصنع، لافتًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت من خلال قطاع هضبة الأهرام ضبط مصنع بير سلم بمنطقة بحدائق الأهرام لصناعة فرش واكسسوارات السيارات غير مرخص ومخالف لاشتراطات الحماية المدنية مما يعرض قاطني العقار للخطر وعلى الفور تم التحفظ على المعدات الموجودة به، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط المنشآت المخالفة والتي تمارس أنشطة صناعية بدون استيفاء اشتراطات الحماية المدنية حفاظا على سلامة المواطنين.

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